На Среднем Урале от коронавируса погибли еще пять человек

Всего в регионе 374 смерти Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки зафиксировали еще пять смертей от коронавируса. Всего в регионе 374 погибших. Кроме того, как сообщает региональный оперштаб, в сегодняшнюю сводку попал 141 новый случай. Больше всего – в Екатеринбурге (+56).

Общее количество зафиксированных в регионе случаев – 23546.

Динамика распространения коронавируса в Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 87 госпитализированных оценивается как тяжелое, 81 из них находится в реанимации, в том числе 41 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 289. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Но есть и хорошие новости: за все время уральским медикам удалось вылечить 19102 человека. Только за сутки выписали 71 пациента.