Все арт-объекты на «Стенограффии» в Екатеринбурге соединят одной линией

Фото: пресс-служба фестиваля "Стенограффия"

В Екатеринбурге сегодня, 17 августа, стартует фестиваль уличного искусства «Стенограффия». Продлится он до 27 августа. Напомним, в этом году мероприятие было на грани срыва, поскольку организаторы проиграли конкурс от администрации Екатеринбурга. Тем не менее, при поддержке губернатора Евгения Куйвашева, фестиваль все-таки состоится.

В этом году в столицу Урала приедут только художники из России, однако несколько приглашенных иностранных авторов тоже поучаствуют – но дистанционно.

Кроме того, все арт-объекты, созданные в этом году на «Стенограффии», будут соединены фиолетовой линий. Ее протяженность – девять километров, жители города и туристы смогут обойти все работы примерно за два часа. Об этом во время пресс-конференции рассказала координатор фестиваля Ирина Завьялова.