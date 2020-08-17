В Екатеринбурге наказали водителя, насмерть сбившего заслуженного врача России

Мужчину отправили в колонию-поселение на пять лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге под суд отправили местного жителя, Олега Чернышова, которого обвиняют в нарушении ПДД, повлекшее смерть человека, заслуженного врача России. Это произошло в конце октября прошлого года, водитель не справился с управлением, отвлекся от дороги и сбил 66-летнего пешехода, который переходил дорогу по «зебре».

Медик получил серьезные травмы и погиб на месте. После ДТП водитель сбежал, но после сам пришел и сдался полиции. В суде он полностью свою вину признал и принес извинения родственникам.

- При жизни потерпевший был заслуженным врачом России, преподавателем Уральского государственного медицинского университета, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры. – Занимал должность заведующего токсилогическим отделением ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области».

В итоге, суд назначил Чернышову пять лет колонии-поселения, а также лишил прав на три года. Также судом в пользу потерпевшей стороны взыскана компенсация морального вреда на сумму 1,5 миллионов рублей.