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Краснознаменную группу Екатеринбургу вернут в 2021 году

Конструкцию демонтировали еще семь лет назад
Мария ТрапезниковаМария ТрапезниковаМарияТрапезникова
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Краснознаменную группу Екатеринбургу вернут в 2021 году

Краснознаменную группу Екатеринбургу вернут в 2021 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургу все-таки вернут Краснознаменную группу, которую демонтировали еще в 2013 году. Установка конструкции запланирована на 2021 год, перед этим будет капитально отремонтирована площадка.

В этом году предусмотрено выполнение проектно-изыскательных работ в рамках капремонта площадки.

- В настоящее время выполняется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сооружения, в которой предусматривается установка символической композиции на крышу павильона, - сообщается в ответе на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Фото: Андрей Альшевских в Facebook

Фото: Андрей Альшевских в Facebook