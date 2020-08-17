Краснознаменную группу Екатеринбургу вернут в 2021 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургу все-таки вернут Краснознаменную группу, которую демонтировали еще в 2013 году. Установка конструкции запланирована на 2021 год, перед этим будет капитально отремонтирована площадка.

В этом году предусмотрено выполнение проектно-изыскательных работ в рамках капремонта площадки.

- В настоящее время выполняется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт сооружения, в которой предусматривается установка символической композиции на крышу павильона, - сообщается в ответе на запрос депутата Госдумы Андрея Альшевских.