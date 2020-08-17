За вами следят: в сквере у Драмтеатра в Екатеринбурге установили гигантские камеры видеонаблюдения

Фото: сообщество Street Art Hunter

Минувшей ночью в Екатеринбурге, в сквере у Драмтеатра, появились гигантские камеры видеонаблюдения. Конечно, устройства не настоящие. Это новая работа в рамках нелегального стрит-арт фестиваля «Карт-бланш» от команды SUC.

- Камеры присутствуют везде и повсеместно. Этим артом мы хотели обратить внимание общественности, что «улицы все видят», - написали на своей странице в Instagram художники. – Они настолько незаметны и их так много, что пора придать этому значение.

Фотографиями камер поделились в сообществе Street Art Hunter.

Фото: сообщество Street Art Hunter

Не так давно в сквере у Драмтеатра появилась еще одна работа в рамках «Карт-бланша» - расписанная вентиляционная шахта от художника Покраса Лампаса. Долго целой она не прожила – уже буквально через несколько часов кто-то нарисовал на ней голубые мужские половые органы. Но Покрас отчаиваться не стал, и в тот же день вместе с екатеринбуржцами исправил работу, вернув ей прежний облик.

А у «КП», кстати, вышло большое интервью с художником – об испорченных работах, «Метасупрематическом кресте», искусстве, Екатеринбурге и личной жизни.