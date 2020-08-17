Распихали по рюкзакам: на Урале поймали трех школьниц, которые стащили из магазина йогурт и коньяк

На девочек завели уголовное дело и направили его в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следователи отдела полиции Серова, что в Свердловской области, направили в суд уголовное дело, заведенное на трех школьниц, которые в начале июля украли из продуктового магазина напитки и бакалею. Сумма ущерба составила порядка 2200 рублей.

15-летних подростков выследили по камерам видеонаблюдения. Оказалось, ранее они уже привлекались к административной ответственности.

- Две из них в настоящее время состоят на учете. Третья девочка недавно была снята с учета. Однако выводов для себя девочки не сделали и совершили преступление, - рассказал следователь отдела полиции капитан юстиции Светлана Малкова.

Подружки отправились на прогулку вечером 6 июля и решили стащить из магазина продукты. Они распределили роли, прошли в торговый зал, сложили в рюкзаки товары – йогурт, коктейли, бутылки с коньяком и слабоалкогольным напитком. Для конспирации они даже переоделись, чтобы никто их не узнал.

- Увидел, что за ними никто не наблюдает, не оплатив за товар, одна из девочек вышла из магазина с рюкзаком, набитым украденными товарами, - добавила Светлана Малкова. – Оставшиеся подруги, прихватив пару бутылок с пивом и спрятав их под кофту, через пару минут также вышли на улицу, считая, что остались незамеченными. Но их действия заметила камера видеонаблюдения.

На школьниц завели уголовное дело по статье «Кража». До решения суда они находятся под подпиской о невыезде. Весь ущерб родители девочек возместили в полном объеме.