У екатеринбуржца забрали Audi за долг в пять миллионов

Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге приставы забрали у местного жителя иномарку Audi за долг по договору займа в пять миллионов рублей. После того, как исполнительное производство в отношении мужчины было возбуждено, приставы направили запросы в регистрирующие органы и банки.

- Согласно сведениям ГИБДД, за должником было зарегистрирован автомобиль Audi Q7. Несмотря на то, что мужчина был уведомлен надлежащим образом о возбуждении исполнительного производства, от исполнения решения суда он уклонялся, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Свердловской области.

Тогда приставы разыскали автомобиль на одной из парковок по улице Бориса Ельцина, составили акт описи и ареста, после чего иномарку отбуксировали на штрафстоянку. А владельца предупредили, что, если он не погасит долг, его машина отправится на торги.