Один человек ранен: на Урале лоб в лоб столкнулись две фуры

Фото: сообщество "Екатеринбург - Серов Online"

Минувшим вечером, 16 августа, на 177-м километре трассы «Екатеринбург – Тюмень» произошло серьезное ДТП, в котором пострадал один человек. На участке дороги лоб в лоб столкнулись две фуры.

- Водитель автомобиля DAF с полуприцепом, при движении со стороны Тюмени в сторону Екатеринбурга по кривому участку дороги не обеспечил безопасную скорость движения, не учел дорожные, метеорологические условия, допустил занос автомобиля, выезд на встречную полосу движения и столкновение со встречным автомобилем Mercedes-Benz с полуприцепом, - рассказали «КП» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области.

Фото: сообщество "Екатеринбург - Серов Online"

В итоге, от сильного столкновения пострадал водитель фуры Mercedes-Benz. Его с различными травмами госпитализировали в ЦРБ Верхней Пышмы.