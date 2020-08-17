Екатеринбург зальет дождями: погода на начало недели

Погода в Екатеринбурге на начало недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если у вас вдруг нет зонтика или он внезапно сломался, советуем вам купить новый. Ведь зонтик в ближайшую неделю станет самым главным аксессуаром, без которого уж точно не получится выйти из дома. В Екатеринбург пришли дожди – и идти они будут, как минимум, до середины недели. Рассказываем подробнее о прогнозах синоптиков из Уралгидрометцентра.

В понедельник, 17 августа, в столице Урала будет пасмурно и очень дождливо. Выходя на улицу, впору надевать осеннее пальто, потому что температура не поднимется выше +14. Ветер северной четверти 4-9 м/сек.

Во вторник, 18 августа, будет все также пасмурно, серо и дождливо. Столбики термометров дойдет до максимальной отметки в +15. Ветер северный 4-9 м/сек.

В среду, 19 августа, дождь немного спадет, но тучи не разойдутся. Температура воздуха днем составит 13-15 м/сек. Ветер северо-западный 4-9 м/сек.