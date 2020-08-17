В Екатеринбурге ищут байкера, который сбил мальчика, переходившего дорогу по «зебре»

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Минувшим днем в Екатеринбурге, на улице Губахинская, произошло серьезное ДТП, в котором пострадал шестилетний мальчик. По предварительной информации, неизвестный байкер, проезжая пешеходный переход, не остановился и не пропустил ребенка, который переходил по «зебре». После аварии он скрылся.

В итоге юного пешехода с ушибами и ссадинами госпитализировали в ДГКБ №9.

- На месте происшествия сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры и составлены процессуальные документы, проведен опрос очевидцев ДТП, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу. – Устанавливается личность водителя. Обстоятельства будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Если вы вдруг стали свидетелем аварии, обязательно сообщите об этом в ГИБДД по Екатеринбургу по телефонам: 8 (912) 281-58-47 или 02. Конфиденциальность гарантируется.