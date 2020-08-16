На Урале пропал 81-летний пенсионер с собакой

Фото: МО МВД "Алапаевский"

В Алапаевске пропал 81-летний пенсионер Игорь Петрович Полков. Утром 15 августа он ушел из дома с собакой и пропал.

- При себе каких-либо предметов, документов не имеет, находился с собакой: окрас рыжего цвета, порода дворняга, откликается на кличку Жулик, - сообщили в полиции Алапаевска.

Приметы пропавшего: рост 170 см, худощавого телосложения, волосы вьющиеся короткие седые, глаза карие, брови прямые светлые, тонкие губы, прямой подбородок.

Игорь Петрович был одет в черную куртку из кожзаменителя, футболку-толстовку с длинными рукавами и черные резиновые сапоги.

Всех, кто знает о местонахождении пенсионера, просят звонить в полицию Алапаевска по номерам 8(34346) 3-42-25 и «02» или по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД России по Свердловской области 8(343)358-71-61.