Еще два человека скончались от коронавируса на Среднем Урале

Выписано 76 человек. Общее число выписанных достигло 19031 Фото: Артем КИЛЬКИН

За последние сутки в Свердловской области зарегистрировали еще две смерти от коронавируса. Таким образом, общее число смертей от COVID-19 достигло 369.

- Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжелое, 84 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 48 – на аппаратах ИВЛ, - говорится в сообщении свердловского оперштаба.

Кроме этого новую коронавирусную инфекцию выявили еще у 150 человек. Общее количество зафиксированных в регионе случаев инфекции теперь составляет 23 405.

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