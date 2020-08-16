Из-за сильных дождей в Свердловской области объявили штормовое предупреждение

О возникновении происшествий и необходимости оказания помощи просим жителей сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области вновь объявили штормовое предупреждение. По данным регионального главка МЧС, 16 и 17 августа на регион обрушатся очень сильные дожди.

- В период обильных осадков без особой необходимости не выходить на улицу и по возможности отказаться от использования личного транспорта. Окна и форточки в домах и квартирах, на балконах лучше закрыть. Владельцам частных домов и садовых участков следует принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока. Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автодороги и при нахождении вблизи них, - отмечают в МЧС.

По данным сайта Гидрометцентра России, на ближайшие два дня жителей Екатеринбурга ждет резкое похолодание – температура воздуха днем опустится до 12 градусов тепла. В ночь на 17 августа ожидается около +11 градусов.