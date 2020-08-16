Пели дуэтом и соло: в женской колонии на севере Урала прошел концерт памяти Виктора Цоя

Фото: ГУФСИН по Свердловской области

В исправительной колонии № 16 Краснотурьинска прошел концерт ко дню памяти Виктора Цоя, который ушел из жизни 30 лет назад. Как рассказали в свердловском ГУФСИН, мероприятие было решено провести в телевизионном формате.

- Участники концерта, представляющие различные творческие кружки учреждения, проникновенно исполняли всем известные песни Виктора Цоя. Звучали как сольные выступления, так и дуэты. Одним из самых ярких аккордов концерта стало попурри из песен артиста в исполнении творческого коллектива отряда № 4, - рассказывают в ГУФСИН

Завершился концерт выступлением хора, исполнившего песню «Звезда по имени Солнце». Напомним, что в 1989 году Виктор Цой приезжал в Свердловск с концертом. Фотографии с легендарного выступления музыканта вы можете посмотреть здесь.

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