Как будут работать детские сады Среднего Урала: отвечает министр образования

Новый учебный год на Урале должен начаться в плановом режиме Фото: Олег УКЛАДОВ

Детские сады Среднего Урала готовы начать работать в штатном режиме с 1 сентября. Об этом рассказал министр образования и молодежной политики региона Юрий Биктуганов.

- Сегодня детские дошкольные учреждения работают в режиме дежурных групп, а также в режиме 50% наполнения от общей мощности садика. 1 сентября мы рассматриваем вопрос открытия детсадов в каждом населенном пункте региона. Сейчас проводится опрос родителей, чтобы понять их необходимость выходить на работу. Исходя из этого опроса, планируем начало года на 1 сентября в обычном режиме, – заявил Юрий Биктуганов.

Напомним, что с 1 сентября в Екатеринбурге и городах области начнется новый учебный год. Торжественных линеек не будет, а учеников и учителей не станут обязывать носить маски и надевать перчатки во время занятий.