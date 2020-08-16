Погибли 12 свиней и 6 индюков: в Тавде сгорела частная ферма

На месте пожара работали 17 человек личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной техники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Настоящей трагедией обернулся пожар на частной ферме в Тавде. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, в здании хозяйства находились 12 свиней и 6 индюков. Спасти животных, к сожалению, не удалось. Отметим, что огонь был локализован уже через 12 минут после вызова спасателей

- На месте пожара работали 17 человек личного состава, 5 единиц пожарно-спасательной техники, - пояснили в МЧС.

Напомним, что в апреле в Екатеринбурге сгорела конюшня с лошадьми и собаками.