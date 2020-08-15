В День города группа Чайф устроила концерт на крыше администрации Екатеринбурга

Свой концерт группа устроила на крыше администрации города. Фото: эфир телекомпании «Четвертый канал», екатеринбург.рф

День города в Екатеринбурге отмечали в онлайн-формате. Все концерты проходили на крыше торгового центра «Пассаж». Ну а главное выступление было у группы Чайф. В 20.10 они поднялись на крышу администрации Екатеринбурга и целый час пели свои хиты, стоя под главными часами города.

- Одно из самых больших потрясений карантина было пару месяцев назад - в одном из дворов в новостройках люди вышли на балконы и весь двор пел нашу песню. Я прослезился, как это было хорошо, - поделился во время концерта Владимир Шахрин, один из лидеров группы. - Если Академический так же выйдет и споет нам с балконов то старцы уральские возрадуются.

Екатеринбургу сегодня исполнилось 297 лет. Но традиционных больших гуляний в центре города не было из-за пандемии коронавируса.

Концерт начался в 20.10. Фото: эфир телекомпании «Четвертый канал», екатеринбург.рф

Фото: эфир телекомпании «Четвертый канал», екатеринбург.рф

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

День города в Екатеринбурге 15 августа 2020 года: прямая онлайн-трансляция

15 августа Екатеринбург отмечает День города 2020. На этот день запланировано множество интересных мероприятий. Большая часть из них пройдет в формате онлайн из-за пандемии коронавируса. (Подробнее)