В Верхней Пышме на празднике спрыгнул парашютист с 800-метровым российским флагом

Площадь триколора - 800 квадратных метров. Фото: пресс-служба УГМК

Не только Екатеринбург сегодня празднует. В Верхней Пышме в Музейном комплексе УГМК отметили 108-летие Военно-воздушных сил. Весь день на площадке Музейного комплекса работали уникальный выставки, на которых посетителям показывали форму и экипировку летчиков, поисково-спасательное оборудование, а также беспилотники и современную спецтехнику, которая используется для подготовки самолетов к полетам.

Изюминкой праздника стали показательные прыжки с парашютом, в которых участвовали пять спортсменов ДОСААФ. Они приземлились к мемориальному комплексу «Журавли» у проходной завода «Уралэлектромедь».

- Вслед за ними в небе с флагом России площадью 800 квадратных метров появился еще один парашютист – Александр Косков, начальник парашютно-десантной службы Екатеринбургского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ, - сообщают в пресс-службе УГМК. - Этот прыжок в мае 2020 года был признан рекордом России за «Самый большой десантированный флаг». В честь Дня Военно-воздушных сил спортсмен повторил его для всех гостей Музейного комплекса.

Сам Александр отметил, что погода для прыжка была сложной — низкая облачность и разные направления ветра на разных высотах. Однако несмотря на сложности прыжок прошел хорошо.

- В планах – увеличение площади флага и заявка на мировой рекорд, – рассказал Александр Косков.