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Происшествия

Даже Шерлок Холмс удивился бы: на Урале полицейские по толщине снега на пеньках вычислили черного лесоруба

Он вырубил деревьев на 3,6 миллиона рублей
Данил СвечковДанил СвечковДанилСвечков
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Черный лесоруб добыл больше 250 кубометров древесины. Архивный снимок.

Черный лесоруб добыл больше 250 кубометров древесины. Архивный снимок.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кушве на скамье подсудимых оказался 53-летний мужчина, который обвинялся в незаконной рубке леса. По версии следствия, преступление он совершил в январе 2017 года. По его указанию с помощью спецтехники было вырублено порядка 250 кубометров древесины. Общий ущерб от его действий превысил 3,6 миллиона рублей.

- Так называемая «кустовая» вырубка добротных сосен, елей, пихт, осин и берез подозреваемым была организована на делянке, которую по договору и в соответствии с технической картой уже «вычистили» и работы на которой прекратились в декабре 2016 года без нарушения сроков, - поясняют в ГУ МВД по Свердловской области. - В ходе расследования мужчина не единожды отказывался признать свою вину, не взирая на показания свидетелей и вещественные доказательства, собранные оперативными сотрудниками Кушвинской полиции.

Вину мужчины удалось доказать также по снежному слою на пеньках. По его толщине оперативники смогли определить, что пеньки появились в лесу во второй половине января 2017 года, то есть уже после того, как официальная рубка леса на делянке прекратилась. Кроме того спиленные деревья и валочную технику сотрудники полиции нашли во дворе дома подозреваемого. В итоге суд признал мужчину виновным и условно лишил его свободы на три года, а кроме того оштрафовал на 3,9 миллиона рублей.

Криминал