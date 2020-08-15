Жители Екатеринбурга выстроились в цепь солидарности у отделения посольства Белоруссии

На акцию собралось порядка 10 человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 15 августа, в центре Екатеринбурга прямо у отделения посольства Белоруссии прошла акция. Ее участники выразили поддержку жителям соседнего государства, вышедшим на акции протеста в Минске и других городах страны.

В столице Урала на акцию пришло порядка 10 женщин. Они встали в цепь солидарности и вместе спели колыбельную медведицы из мультфильма «Умка».

- Мы хотим выстроить цепь солидарности поверх государственных границ, чтобы жительницы Беларуси знали о нашей поддержке, - рассказывали участницы акции.

В аналогичные цепи солидарности женщины Белоруссии выстраиваются уже несколько дней. Поводом к акциям протеста в соседнем государстве стало несогласие с результатами выборов президента страны, на которых, согласно заявлениям ЦИК Белоруссии, большое количество голосов набрал Александр Лукашенко, а также избиения, которым белорусские силовики подвергли граждан страны, вышедших на акции протеста.

За порядком следили сотрудники полиции. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники акции держали в руках цветы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выстроившись в цепь солидарности, екатеринбуржцы спели песню из советского мультфильма. Фото: Алексей БУЛАТОВ