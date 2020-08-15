В Свердловской области зарегистрировали 5 новых случаев смерти от COVID-19

За минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 158 новых случаев коронавируса. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области продолжается борьба с коронавирусом. С начала пандемии вылечиться удалось уже 18 955 заболевшим жителям региона. К сожалению, случаи печального исхода также происходят. Так, за минувшие сутки в регионе было выявлено еще пять новых случаев смерти от COVID-19.

- Зарегистрировано 5 случаев смерти больных COVID-19, - сообщают в оперативном штабе по борьбе с болезнью. - Общее число случаев - 367.

Добавим, что за минувшие сутки в Свердловской области было выявлено 158 новых случаев коронавируса.