«Сегодня я здесь, вам придется с этим смириться»: певец Олег Майами ответил хейтерам в Екатеринбурге, которые не хотели его концерта на День города

Олег Майами поздравил Екатеринбург с 297-летием. Фото: кадр с трансляции Дня города телекомпании «Четвертый канал»

День города Екатеринбург сегодня, 15 августа, отмечает в онлайн-формате. Все из-за пандемии коронавируса. Вот и концерт музыканта Олега Майами посмотреть можно только в прямом эфире через Интернет. В полдень он начал петь на крыше торгового центра Пассаж в центре города. В промежутках между песнями солист улучил минутку, чтобы обратиться к тем екатеринбуржцам, которые не хотели, чтобы он выступал на Дне города.

- Почему бы не прислушаться к моей музыке? Сегодня я здесь вам придется с этим смириться. Это мой город! - сказал на концерте Олег Майами.

Екатеринбургу исполнилось 297 лет. Самому Олегу Майами 29 лет и он уроженец нашего города.

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