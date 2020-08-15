Ребенок в коме: на Урале дедушка с 5-летним внуком попали в аварию на мотоцикле

Мотоцикл врезался в опору ЛЭП и перевернулся. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Тугулымском районе 51-летний водитель мотоцикла поехал вывозить мусор на свалку в лесу. Вместе с собой он взял своего 5-летнего внука. Мальчика мотоциклист посадил на бензобак. В итоге поездка обернулась аварией, в обстоятельствах которой сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

- На полевой дороге, ведущей к свалке, водитель не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на опору ЛЭП, в связи с чем произошло опрокидывание мотоцикла, - поясняют в Управлении ГИБДД по Свердловской области. - В результате ребенок получил серьезные травмы и был доставлен в реанимационное отделение Тюменской областной больницы ОКБ №2 в состоянии комы с травмами головы.

Как оказалось, родители оставили мальчика на выходные с бабушкой и дедушкой. Ранее дедушка мальчика не раз привлекался к ответственности за нарушения ПДД. Сам он в момент аварии был трезв и тоже пострадал. У него подозрение на перелом таза.