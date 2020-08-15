«Сколько мы видали, но духом не пали»: Уральские врачи песней поздравили Екатеринбург с 297-летием

День города в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса отмечается в онлайн-формате. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оригинальным способом решили уральские медики поздравить Екатеринбург с 297-летием. Они сделали музыкальный клип, в котором спели песню Русланы Маниной «Екатеринбург — мой город!».

- В этом году наши сотрудники оказались в эпицентре событий, - говорит Денис Демидов, начальник Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга. - Они приняли эпидемический удар на себя и продолжают исполнять свой профессиональный и человеческий долг. Мы благодарим горожан за оказанное доверие и поздравляем каждого с годовщиной образования Екатеринбурга!

К слову, День города в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса отмечается в онлайн-формате. Традиционных гуляний по центру города не запланировано, а все концерты и праздничные мероприятия можно будет посмотреть по Интернету.

СЛОВА ПЕСНИ

(Автор слов и музыки: Руслана Манина)

«Город заводов людей и машин,

город ветров и ненастной погоды

ты меня с детства приворожил своей красотой и особым народом

Екатеринбург, Екатеринбург наш город.

Екатеринбург, Екатеринбург нам дорог ты.

Екатеринбург…

Город живет весь в делах и заботах.

Дни идут своим чередом.

Врач, инженер и работник заводов

Душу вложили в город родной.

Екатеринбург, Екатеринбург наш город.

Екатеринбург, Екатеринбург нам дорог ты.

Екатеринбург…

День ото дня мы на страже здоровья.

Сколько мы видали, но духом не пали

Веру в лучшее мы сохраняем

Здоровья всем вам! Берегите себя!

Екатеринбург, Екатеринбург наш город.

Екатеринбург, Екатеринбург будь здоровым ты

Екатеринбург… »