«Сколько мы видали, но духом не пали»: Уральские врачи песней поздравили Екатеринбург с 297-летием

День города в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса отмечается в онлайн-формате.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Оригинальным способом решили уральские медики поздравить Екатеринбург с 297-летием. Они сделали музыкальный клип, в котором спели песню Русланы Маниной «Екатеринбург — мой город!».
- В этом году наши сотрудники оказались в эпицентре событий, - говорит Денис Демидов, начальник Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга. - Они приняли эпидемический удар на себя и продолжают исполнять свой профессиональный и человеческий долг. Мы благодарим горожан за оказанное доверие и поздравляем каждого с годовщиной образования Екатеринбурга!
К слову, День города в Екатеринбурге из-за пандемии коронавируса отмечается в онлайн-формате. Традиционных гуляний по центру города не запланировано, а все концерты и праздничные мероприятия можно будет посмотреть по Интернету.
СЛОВА ПЕСНИ
(Автор слов и музыки: Руслана Манина)
«Город заводов людей и машин,
город ветров и ненастной погоды
ты меня с детства приворожил своей красотой и особым народом
Екатеринбург, Екатеринбург наш город.
Екатеринбург, Екатеринбург нам дорог ты.
Екатеринбург…
Город живет весь в делах и заботах.
Дни идут своим чередом.
Врач, инженер и работник заводов
Душу вложили в город родной.
Екатеринбург, Екатеринбург наш город.
Екатеринбург, Екатеринбург нам дорог ты.
Екатеринбург…
День ото дня мы на страже здоровья.
Сколько мы видали, но духом не пали
Веру в лучшее мы сохраняем
Здоровья всем вам! Берегите себя!
Екатеринбург, Екатеринбург наш город.
Екатеринбург, Екатеринбург будь здоровым ты
Екатеринбург… »