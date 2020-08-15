Начало рабочей недели в Екатеринбурге будет дождливым и холодным

В ближайшие дни зонтик лучше носить с собой. Фото: Олег ЗОЛОТО

В День города даже погода будто говорит: «посидите дома, не гуляйте». Так, сегодня, 15 августа, возможен кратковременный дождь. А солнце закроют тучи. Температура воздуха не поднимется выше 13-15 градусов тепла. Аналогичная погода сохранится в Екатеринбурге и в ближайшие два дня.

- 16 августа будет облачно с прояснениями, дождь, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». – Температура воздуха ночью 8-10 градусов Цельсия, днем 11-13. Ветер северо-восточный 4-9 метров в секунду.

В понедельник 17 августа цифры будут такими же, как и в воскресенье, только днем температура воздуха может подняться до 16 градусов Цельсия.