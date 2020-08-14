«Людям здесь не все равно»: Покрас Лампас высказался о протестах в сквере у Драмтеатра

Покрас Лампас не скрывает любви к Екатеринбургу и к его жителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Художник Покрас Лампас приехал в Екатеринбург, чтобы принять участие в нелегальном стрит-арт фестивале «Карт-бланш». Сегодня он был в столице Урала последний день. Пока Покрас исправлял испорченную хулиганами работу на вентиляционном киоске в сквере у Драмтеатра, наш корреспондент поговорила с ним о скандалах вокруг Метасупрематического креста, о его гонорарах и о протестах, которые устраивали екатеринбуржцы – противники строительства храма.

- Я считаю, что Екатеринбург – очень крутой город. Потому что людям здесь не все равно. Проявление своей гражданской позиции я считаю очень правильной для любого города, и я реально уважаю Екатеринбург. Мне очень нравится ощущения у людей определенной свободы и смелости, чтобы отстаивать свои взгляды и права, - рассказал художник.

Покрас Лампас признался, что очень внимательно читает новости связанные со столицей Урала. Художник сверяет источники и звонит друзьям из Екатеринбурга, чтобы подробности и их точку зрения. Также Покрас рассказал, что мог бы переехать в столицу Урала, чтобы поработать в спокойном формате.