Появились неизвестные фотографии Виктора Цоя в Свердловске

Фото: предоставлено Всеволодом Арашкевичем

Виктор Цой – солист группы «Кино», легенда советской рок-музыки и «легенда, которая никогда не умрет», приезжал в Свердловск три раза: как совсем неизвестный «парень с гитарой», как «тень Майка Науменко», и как суперзвезда, собиравшая тысячи поклонников.

Последний концерт Виктора Цоя в Свердловске шел три дня – с 13 по 16 мая 1989 года во Дворце спорта [нынешний КРК «Уралец» - прим. ред.]. Однако мало кто знает, что музыкант приезжал на Урал и раньше. В 1983 году он вместе с солистом группы «Зоопарк» Майком Науменко устроил квартирник в одном из общежитий Архитектурного института.

И на нем присутствовал уральский фотограф Всеволод Арашкевич, который запечатлел Цоя таким, каким он был – большинство его фотографий публикуются «КП» впервые.

Майк Науменко. Фото: предоставлено Всеволодом Арашкевичем

Виктор Цой и Майк Науменко в общежитии Арха. Фото: предоставлено Всеволодом Арашкевичем

Фото: предоставлено Всеволодом Арашкевичем

Фото: предоставлено Всеволодом Арашкевичем

Кстати, 15 августа будет 30 лет со дня гибели Виктора Цоя. В связи с этим мы собрали большой текст-воспоминания тех уральцев, которые были на его концерте в 1989 году, последнем концерте в Свердловске.

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