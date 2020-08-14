Покрас Лампас собирается переехать в Екатеринбург

Покрас Лампас приезжал в Екатеринбург на нелегальный фестиваль уличного искусства Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известный художник Покрас Лампас рассказал в интервью «КП-Екатеринбург», что мог бы переехать жить в столицу Урала.

- Я, к сожалению, здесь не живу и очень часто узнаю что-то из новостей. Но я всегда очень внимательно читаю новости, связанные с Екатеринбургом, - рассказал Покрас Лампас. - Я бы хотел здесь точно пожить и поработать в более спокойном формате. Почему «к сожалению» - это просто значит, что я не могу погрузиться в повестку до конца.

По мнению художника, чтобы погрузиться в атмосферу города нужно прочувствовать его эмоции. И обязательно поговорить с людьми.

Напомним, что Покрас Лампас приехал в Екатеринбург, чтобы принять участие в нелегальном фестивале «Карт-бланш». В рамках него он сделал две работы - на фасаде завода «Уралмаш» и в сквере у Драмтеатра.

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