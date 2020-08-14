В Свердловской области школы за санитарные нарушения заплатят больше 4 миллионов рублей

Роспотребнадзор проверял систему водоснабжения, канализацию, отопление, мебель и оборудование столовых Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Роспотребнадзоре Свердловской области рассказали об усилении контроля за подготовкой общеобразовательных организаций к новому учебному году. По данным ведомства в 2019-2020 учебном году за выявленные нарушения санитарного законодательства школам региона было вынесено 488 постановлений о назначении административного наказания. Всего учебные заведения заплатят штрафов на сумму более 4 миллионов рублей.

- По результатам проведенных проверок в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия учащихся территориальными отделами Управления Роспотребнадзора было выдано 110 предписаний, включающих 344 мероприятия по приведению в соответствие с санитарными нормами территорий, систем водоснабжения, канализации, отопления, учебной мебели, холодильного и технологического оборудования пищеблоков, - рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Свердловской области.

Все нарушения школы должны устранить до 1 сентября. В ведомстве отметили, что во время подготовки к новому учебному году особое внимание уделяется вопросам соблюдения санитарных норм и правил, предъявляемых к организации питания школьников, а также обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия в условиях распространения коронавирусной инфекции.