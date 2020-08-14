Теплые полы и спортзал с тренажерами: на Широкой речке открыли новый детский сад

Фото: администрация Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Широкой речке сегодня открыли новый детский сад № 151. Здание, рассчитанное на 350 малышей находится на Тенистой, 8. В церемонии открытия принял участие глава города Александр Высокинский.

-Здесь дети получают первые социальные навыки: первые знания о группе, о команде, о распорядке дня. Всё это создаёт основу для дальнейшего формирования нового поколения наших горожан. Хочу пожелать, чтобы всё у них было хорошо, удачи этому большому кораблю, - сказал мэр.

Чтобы у юных екатеринбуржцев всегда было тепло, в новом садике установили бойлерные установки, которые всегда поддерживают нужную температуру воды. А в группах для самых маленьких оборудовали тёплые полы.

Фото: администрация Екатеринбурга

В спортзале для малышей поставили специальные детские тренажеры. На улице установили игровые зоны с развивающими комплексами.

Уже в сентябре в садик приведут 100 малышей. Группы по 50 мест для детей от двух лет сформировали еще до открытия детского учреждения.