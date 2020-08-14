Власти намерены привить до 75% уральцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сформируют мобильные прививочные бригады, которые будут прививать от гриппа сотрудников крупных предприятий.

В состав бригад войдут студенты-медики Свердловского медицинского колледжа и Уральского медицинского университета. Специалисты осенью отправятся по заводам и другим крупным объектам с большим числом сотрудников, чтобы оперативно их вакцинировать.

Вакцинация в Свердловской области в 2020 году проведут в несколько этапов с 24 августа. Сначала вакцинируют от гриппа школьников, а потом уже категории взрослого населения. Всего власти намерены привить от гриппа до 75% жителей Среднего Урала.

Чтобы достичь большего охвата планируется создание медицинских кабинетов в торговых центрах Екатеринбурга.