Пригородному железнодорожному перевозчику на Урале исполнилось 15 лет

Фото: СвЖД

Свердловской пригородной компании (АО «СПК») исполнилось 15 лет. Компания была создана холдингом РЖД и правительством Свердловской области для перевозки пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении на территории региона.

Сейчас «СПК» работает в границах двух железных дорог: Свердловской и Южно-Уральской. Маршрутная сеть в зоне ее ответственности сформирована из более 360 пригородных поездов в семи регионах: Свердловской, Тюменской, Челябинской, Оренбургской, Курганской областях, ХМАО-Югре и Республике Башкортостан. Протяженность линий – 12 тыс. км. В день услугами компании пользуется свыше 60 тыс. человек. А всего за годы работы она перевезла более 260 млн пассажиров.

Стратегия компании направлена на формирование системы пригородного сообщения, максимально отвечающей интересам жителей региона, на повышение качества обслуживания и внедрение современных технологий. В числе разработок «СПК» – мобильное приложение «Пригород» и автоматизированная система управления пригородной компанией (АСУ ППК), которые используются в 62 регионах страны.

Важный этап развития региональных перевозок связан с началом курсирования в Свердловской области в 2015 году инновационных поездов ЭС2Г. В настоящее время пригородные «Ласточки» летают из Екатеринбурга в Нижний Тагил, Серов (через Кушву), Шалю (через Кузино) и Каменск-Уральский. За год скоростные электрички на СвЖД перевозят более миллиона пассажиров. Жителей привлекают комфортабельный подвижной состав, удобный график движения и оптимальная стоимость проезда. На тех направлениях, где появляются «Ласточки», пассажиропоток постоянно растет.

В Тюменской области при поддержке регионального правительства в 2018 году «СПК» приобрела 8 новых комфортабельных пассажирских вагонов, которые сейчас курсируют в составе пригородных поездов на маршруте Тюмень – Тобольск. Подвижной состав с повышенными потребительскими характеристиками оформлен в бренде крупнейшего туристического проекта «Императорский маршрут», еще три вагона брендированы в стиле проекта «VisitTyumen», который является визитной карточкой Тюменской области. В 2021 году ожидается поступление еще одной партии вагонов. В ХМАО-Югре приобретенный в лизинг современный подвижной состав с декабря 2019 года используется на направлении Куть-Ях – Сургут – Нижневартовск.

Празднование юбилея АО «СПК» начинает с конкурса рисунков на тему пригородного железнодорожного транспорта. Принять участие в нем может каждый. А для повышения шансов на успех на страницах компании в социальных сетях пройдет мастер-класс с профессиональным художником, на котором желающих научат рисовать электропоезд «Ласточка».