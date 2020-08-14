День города 2020 в Екатеринбурге: концерт группы «Чайф»

Группа "Чайф" впервые выступил на крыше городской администрации Фото: Алексей БУЛАТОВ

15 августа в 20 часов известная российская рок-группа «Чайф» выступит на Дне Города в Екатеринбурге. Музыканты будут играть на крыше мэрии прямо под городскими курантами. Они исполнят песни, в которых ярко выражена история города, а также композиции, которые связывают музыкантов группы с Екатеринбургом. Зрители услышат «Лучший город Европы», «Время не ждет», «Четверо парней с нашего двора» и другие хиты.

– Любой парень, взявший в руки гитару в 70-х, мечтал когда-то выступить на крыше, как когда-то это сделали The Beatles. И мы рады, что эта мечта исполняется в нашем городе, – поделился лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин. Мы уже репетируем программу: хотим, чтобы зрители увидели непривычно новую картинку: декорацией станет весь город. И ждем подарок от погоды – отсутствие дождя.

Напомним, что День Города 2020 в Екатеринбурге будет проходить в онлайн формате. Мероприятия будут транслироваться на сайте екатеринбург.рф, в паблике Администрации города ВКонтакте, на 4-м и 41-м канале.

С полной программой можно ознакомиться здесь.

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