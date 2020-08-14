В Екатеринбурге из горящей многоэтажки эвакуировали 40 человек

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Сегодня днем, 14 августа, в Екатеринбурге произошел крупный пожар. Диспетчеры МЧС получили вызов в 12:57 о том, что на улице Умельцев горит квартира в многоэтажке. На место сразу же выехали 20 спасателей на семи спецмашинах.

- Прибывшими пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуировали 40 человек, в том числе 7 детей. Из них пять человек были спасены при помощи масок дыхательных аппаратов, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области. – Пострадавших нет.

Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской области

Площадь пожара составила 10 квадратных метров. С огнем спасатели справились за 10 минут, сейчас пожарные дознаватели устанавливают причину возгорания.