В Екатеринбурге прививки будут ставить в торговых центрах

В торговых центрах откроют медицинские кабинеты Фото: Алексей БУЛАТОВ

На днях в Свердловскую область поступит первая партия новой вакцины от гриппа. Ее будут ставить детям: совсем скоро начнется новый учебный год, и нужно обезопасить школьников от вирусов. Прививки можно будет поставить, как в школах, так и в поликлиниках по месту жительства.

Всего в новом сезоне власти Свердловской области намерены вакцинировать до 75% населения, хотя по России правительство страны поставило планку в 60%. До начала эпидемии гриппа прививки поставят 2 740 000 человек.

Для того, чтобы не создавать очереди в медицинских кабинетах, в этом году региональный Минздрав принял решение открыть медицинские кабинеты в торговых центрах Екатеринбурга, где посетители смогут поставить прививку.

Специалисты говорят, что новый сезон будет сложным из-за того, что грипп, негриппозные инфекции совпадут с коронавирусом. Это может усугубить ситуацию.

Прививочная кампания в Екатеринбурге и Свердловской области начнется с 24 августа.

Список тех, кому положены бесплатная прививка от гриппа – по ссылке.