Грипп 2020-2021 в Екатеринбурге и Свердловской области: кому положены бесплатные прививки

На Урале привьют почти 3 миллиона жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Осенью 2020 года начнется традиционный подъем заболеваемости простудными инфекциями, ожидаемый пик придется на зиму. В связи с тем, что к привычному букету вирусов в этом году добавился коронавирус, привить от гриппа власти намерены не 54% населения Свердловской области, как было в минувшем сезоне (и это пока исторический рекорд), а все 70-75%.

Правительство РФ поставило задачу поставить прививки 60%, но на Урале планку повысил губернатор Евгений Куйвашев. Всего в новом сезоне привить планируют 2 740 000 жителей региона.

Прививочная кампания в Екатеринбурге и Свердловской области начнется с 24 августа.

Заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова рассказала, кто сможет поставить бесплатно прививку от гриппа в Екатеринбурге и других населенных пунктах. региона.

- Лица, старше 60 лет.

- Лица, находящиеся в группе риска, и те, кто часто болеет простудными заболеваниями.

- Беременные женщины. Прививку, не имеющую противопоказания, важно поставить во втором – третьем триместре.

- Медицинские работники.

- Работники сферы обслуживания и транспорта.

- Сотрудники учебных заведений.

По словам Елены Чадовой, сейчас ведутся переговоры об открытии прививочных кабинетов в торговых центрах Екатеринбурга.