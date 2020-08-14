Уральца отправили на исправительные работы после того, как он матом обругал полицейского

Мужчина был пьян и стал пинать патрульный автомобиль Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верхотурском районе Свердловской области под суд отправили жителя поселка Привокзальный, которого обвиняют в оскорблении инспектора ГИБДД. Мужчина в начале января, будучи пьяным, подбежал к служебному автомобилю ДПС и пнул его.

- Сотрудники вышли из машины и потребовали от него сесть в салон, но он отказался. В связи с чем к нему была применена физическая сила и специальные средства, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Пока неугомонного мужчину пытались посадить в патрульный автомобиль, тот стал ругаться матом на полицейских. И за эти нецензурные слова суд отправил его на пять месяцев на исправительные работы с удержанием в доход государства 10% его заработка.