В Екатеринбурге поймали двух хулиганов, проникших в чужую квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сотрудники Росгвардии «по горячим следам» поймали двух хулиганов, которые незаконно ночью пролезли в чужую квартиру. Но хозяин оказался дома и вызвал полицию. На место сразу же прибыли росгвардейцы. Одного из них хозяин сам сумел задержать, а вот второму удалось сбежать.

- Пойманным оказался юноша, проживающий на Бульваре Культуры. В беседе с силовиками он сознался в содеянном и сдал своего товарища, - рассказали в пресс-службе региональной Росгвардии. – Благодаря этому второго удалось оперативно задержать. Им оказался 20-летний парень, проживающий на улице Ильича.

Для установления всех обстоятельств росгвардейцы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу, юношей доставили в полицию, а хозяин квартиры написал заявление в полицию.