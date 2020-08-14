«Екатеринбурггаз» повысил надежность газоснабжения в Кировском районе

Улица Рыбаков, 40 Фото: АО «Екатеринбурггаз»

Газовики продолжают готовить столицу Урала к зиме: в рамках подготовки к отопительному сезону специалисты Производственного управления-2 провели работы в Кировском районе в районе озера Шарташ.

На участке газопровода по ул. Рыбаков была осуществлена установка двух шкафных газорегуляторных пунктов. Ремонтные работы начались 11 августа 2020 года - от газоснабжения было отключено 60 частных жилых домов. В настоящий момент подача газа полностью восстановлена.

Улица Рыбаков, 60 Фото: АО «Екатеринбурггаз»

По словам главного инженера ПУ-2 АО «Екатеринбурггаз» Дмитрия Цветкова: «Мы установили новые шкафные газорегуляторные пункты, чтобы увеличить пропускную способность на данном участке. Потребность населения в голубом топливе с каждым годом растет, и модернизация газовых объектов позволяет нам быстро и эффективно отвечать на запрос клиентов об увеличении объемов поставляемого газа».

Теперь, благодаря обновлению газового оборудования на данном участке, повысится надежность газоснабжения, а в преддверии осенне-зимнего периода бесперебойная и безаварийная подача газа населению находится в приоритете АО «Екатеринбурггаз».

Подготовка газового хозяйства Екатеринбурга к новому отопительному сезону продолжается.