Уехали в деревню и полюбили мобильный интернет: во время пандемии уральские абоненты Tele2 сменили предпочтения

Фото: предоставлено Tele2

Пандемия коронавируса стала толчком для развития онлайн-сервисов. Кто-то перешел на удаленную работу, а некоторые коротали в интернете время на самоизоляции: смотрели фильмы и учились. Для всех этих пользователей было важно качество интернета, в том числе и мобильного. Оператор Tele2 рассказал, как изменились предпочтения их абонентов за эти полгода.

- Люди распробовали цифровой образ жизни и стали активно пользоваться онлайн-продуктами. Сейчас их используют гораздо больше, чем до пандемии, - объясняет генеральный директор Tele2 Сергей Эмдин. – При этом к мобильной связи стали подходить более взвешено. Например, пользователи отказались от нескольких SIM-карт, на которых до пандемии расходовали включенный объем пакетного предложения, в среднем, на 60%, в пользу одной карты, где расходуют наполнение тарифа полностью.

В апреле Tele2 запустила бесплатный проект «Дом по другим правилам» – digital-платформу, где собрала развлекательные сервисы на любой вкус. Больше всего уральцам пришлась по душе «комната» с фильмами и сериалами, а также кулинарные видео.

Помимо интереса к развлекательному контенту, сотовый оператор зафиксировал еще один тренд - миграцию уральских абонентов из города в деревню. В Екатеринбурге заметно снизился трафик мобильного интернета и перекочевал в небольшие поселки, садовые товарищества. Tele2 адаптировала свои планы технического развития и усилила работу над модернизацией сети в пригородном направлении.

- Обычно люди летом уезжали, и у нас снижался темп прироста трафика, - делится директор макрорегиона «Урал» Tele2 Андрей Курданов. - В этом году абоненты распределились по другим локациям, недалеко от города. Выше прогнозного уровня увеличилась нагрузка на сеть именно в сельской местности. За полтора месяца мы провели дополнительные работы на сети в загородном направлении, так что сеть справилась с растущей нагрузкой.