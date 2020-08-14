На Урале будут судить банду, которая 17-лет назад до смерти избила подростка

На Урале будут судить банду, которая 17-лет назад убила ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле, что в Свердловской области, под суд отправили трех местных жителей, которых обвиняют в убийстве подростка, которое они совершили 17 лет назад, в 2003 году. Обвиняемые знали, что отец ребенка был бизнесменом.

- Он занимался предпринимательской деятельностью и является материально обеспеченным. Поэтому они договорились похитить подростка, чтобы требовать за него выкуп, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Согласно разработанному плану, один из банды должен был обеспечить доступ в пустующий дом, половина которого принадлежала его дяде, для использования в качестве места, где подростка бы удержали.

А остальные должны были обманом выкрасть ребенка. Все произошло 16 января 2003 года, они встретились с подростком, пригласили его покататься, тот согласился. Придя в нужное место, обвиняемые нанесли ему не меньше 11 ударов по голове и туловищу, повалили на пол, а затем связали.

После этого они похитили телефон ребенка и стали с него звонить его родителям, требуя выкуп. Но, опасаясь того, что, выбравшись, ребенок сдаст их полиции, они решили убить его. Смерть наступила мгновенно.

- Чтобы скрыть преступление, банда переложила труп подростка в багажник и вывезла за гаражи, где сбросила его тело со склона, - добавили в прокуратуре.

Спустя 17 лет уголовное дело, заведенное на членов банды, направили в Свердловский областной суд. Максимальное наказание, которое теперь им грозит, - пожизненное лишение свободы.