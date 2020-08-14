От коронавируса на Среднем Урале погибли еще четыре человека

Всего в регионе 362 смерти от коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки подтвердились еще четыре смерти от коронавируса. Поэтому теперь в регионе официально зафиксировано 362 погибших. Как отмечают в региональном опершатбе, в сегодняшнюю сводку попали еще 154 случая заражения. Больше всего новых заболевших – В Екатеринбурге (+45).

Общее число зафиксированных в регионе случаев – 23097.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

- Состояние 91 госпитализированного оценивается как тяжелое, 85 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 351. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в оперштабе.

Но есть и хорошие новости: с начала пандемии уральские медики вылечили 18878 человек. Только за сутки из больниц выписали 75 пациентов.