До конца осени в Екатеринбург прибудут 57 автобусов из Минска

Первые девять машин выедут на улицы города уже в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

До конца осени в Екатеринбург должны поступить 57 новеньких автобусов «МАЗ». Все они изготовлены на Минском автомобильном заводе. Сегодня в столицу Урала прибыли первые девять, уже в ближайшее время они выедут на улицы города.

По словам главы города Александра Высокинского, новые автобусы будут значительно удобнее старых – в них будет установлена система кондиционирования, спутниковой навигацией, видеорегистраторами, восемью антивандальными камерами и системой ГЛОНАСС. Один автобус будет вмещать до 80 пассажиров.

Основная часть автобусов будет работать на газу, однако несколько переведут на дизель.

- Водителям больше нравится «МАЗ». Но мы будем приобретать и «НЕФАЗ». Думаю, что проблемы с пневмоподвесками мы решим, и будем эти машины эксплуатировать, - заявил во время презентации Александр Высокинский.