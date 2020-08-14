Суд вернул в прокуратуру уголовное дело начальника полиции Первоуральска

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Свердловский областной суд вернул уголовное дело, заведенное на начальника УМВД России по Первоуральску Олега Грехова и экс-полицейского Артема Письменного в прокуратуру для устранения недостатков, которые препятствуют рассмотрению его судом.

- Обвинительное заключение составлено с нарушением требований УПК, что исключает возможность постановления судом приговора или вынесения иного решения на основе данного заключения, - рассказали в пресс-службе Облсуда.

Постановление суда вступит в силу через 10 дней, если до этого не будет обжаловано сторонами. Напомним, Грехов и Письменный обвиняются в получении взятки в крупном размере. Начальника полиции Нижнего Тагила задержали дома еще 7 ноября 2018 года – туда нагрянули сотрудники подразделения собственной безопасности регионального главка и ФСБ.

9 ноября 2018 года Октябрьский районный суд Екатеринбурга назначил Грехову два месяца ареста, однако его адвокат подал апелляцию, тогда ему изменили меру пресечения – он находился под домашним арестом до 6 января 2019 года.