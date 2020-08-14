Скорой помощи в Екатеринбурге закупят кислородную станцию за 12 миллионов

Кислородную станцию доставят в ближайшее время Фото: Алексей БУЛАТОВ

Станции скорой помощи имени В. Ф. Капинова закупят кислородную станцию. Ее стоимость – 12 миллионов рублей. Деньги на это выделили учредители Фонда святой Екатерины Андрей Козицын, гендиректор УГМК, и Игорь Алтушкин, председатель совета директоров РМК.

- Во время пандемии в апреле-июле потребность станции скорой помощи в кислороде возросла в несколько раз из-за того, что бригады перевозили большое количество пациентов с пневмониями, - рассказали в пресс-службе фонда. – Если в штатном режиме работы ее годовая потребность в кислороде составляла 380 сорокалитровых баллонов в год, то с апреля уже израсходовано уже 450 таких баллонов кислорода.

После запуска новой кислородной станции потребность в кислороде у скорой помощи будет полностью закрыта. Кроме этого, процесс заправки машины СМП кислородом станет более быстрым.

Дело в том, что в каждой машине скорой помощи находится кислородный баллон, он необходим во время транспортировки больных с пневмониями, а также во время использования ИВЛ при инфарктах, инсультах, после ДТП, при серьезных ранениях и массивных ожогах.