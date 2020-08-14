Пострадали пять машин: на Урале пьяный водитель фуры устроил массовое ДТП

Мужчина делал остановки в пути, во время которых употреблял алкоголь, а затем ехал дальше Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поздним вечером 13 августа, около 22:30, на 226-м километре трассы «Пермь – Екатеринбург» пьяный водитель фуры устроил массовое ДТП: он не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил идущий там грузовик. После этого фура врезалась в легковушку Volkswagen, а грузовик протаранил другой грузовик «Маз», который влетел в «Газель». В общем, в аварии участвовали пять машин.

В итоге, травмы получил только один человек – водитель грузовика «Ман». Ему констатировали резаную рану лобной области слева, множественные ссадины верхних конечностей и ушиб левого голеностопа.

Прибывшие на место ДТП инспекторы ГИБДД провели освидетельствование водителя фуры, ставшего зачинщиком аварии. Оно подтвердило состояние его опьянения – результат 1,187 мг/л.

- Водитель фуры, делая остановки в пути для отдыха, употреблял спиртные напитки. После чего садился за руль и продолжал движение, - рассказали «КП» в отделе пропаганды ГИБДД по Свердловской области. – Наверняка в этой ситуации были свидетели, что он пил и ехал дальше, но сообщений в полицию не поступило.

Госавтоинспекция призывает граждан сообщать о водителях, которые садятся за руль в пьяном виде, по телефонам: 02 или 112.