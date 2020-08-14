Васильев не высыпается в СИЗО: суд по аварии на Малышева снова отложили

Владимир Васильев пожаловался в суде на неполноценный сон Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Васильев, обвиняемый по делу о смертельной аварии на Малышева, пожаловался на плохой сон. На недавнем заседании суда он заявил, что невысыпается. Именно поэтому следующие заседания пройдут не 8 и 9 сентября, а 8 и 10 числа.

- Судья назначил заседания на 8 и 9 сентября. Но Васильев возмутился. Сказал, что ему чтобы приехать в суд приходится вставать в 6 утра и ложиться в 23:00. Он не высыпается и поэтому назначать суд на два дня подряд нельзя. Суд его просьбу удовлетворил, - рассказал адвокат Александр Шумилов, представляющий интересы потерпевших.

Напомним, что Васильева обвиняют в аварии с двумя погибшими. Из-за попытки подменить мочу в больнице художник проходит по делу как севший за руль пьяным. Кроме этого ему предъявлены обвинения в угоне автомобиля Kia Rio у своего друга Никиты Фомина.

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