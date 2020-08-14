Новым председателем совета директоров ФК «Урал» стал Дмитрий Пумпянский Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство Свердловской области, которое является акционером ФК «Урал», утвердило новый состав Совета директоров клуба. В него вошли семь человек.

- Президент АО «Группа Синара» Дмитрий Пумпянский, министр физической культуры и спорта региона Леонид Рапопорт, заместитель министра по управлению государственным имуществом Свердловской области Сергей Сосновских, вице-президент «ПАО «Трубная металлургическая компания» Михаил Попов, заместитель гендиректора по экономике и финансам этой же компании Тигран Петросян, первый вице-президент СОСПП Михаил Черепанов и президент ФК «Урал» Григорий Иванов, - рассказали в пресс-службе клуба.

Накануне, 13 августа, прошло первое заседание Совета директоров в обновленном составе. И председателем был избран президент АО «Группа Синара» Дмитрий Пумпянский. Кроме того, для оперативного принятия ключевых решений в рамках совета были сформированы трансферный комитет, а также комитет по развитию.