Не чистили три года: в Нижнем Тагиле суд обязал «Водоканал» провести обеззараживание стоков

Обеззараживание не проводилось три года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижнетагильская межрайонная природоохранная прокуратура решила проверить «Водоканал» на соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Предприятие осуществляет водоотведение от объектов, расположенных в Ленинском и Тагилстроевском районах, в связи с этим использует Западную систему очистных сооружений.

- В соответствии с законодательством, на очистных сооружениях хозяйственно-бытовых, производственных, смешанных и животноводческих стоков должны проводиться непрерывно, вне зависимости от результатов санитарно-паразитологического контроля, профилактические мероприятия, - рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Такие мероприятия обеззараживают стоки от паразитов, которые могут стать причиной серьезных заболеваний у человека. Однако проверка показала, что вот уже три года обеззараживания не проводятся.

Поэтому прокуратура направила в суд иск и потребовала привлечь к ответственности предприятие, а также обязать провести обеззараживания. Суд требования удовлетворил.