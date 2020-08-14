В Екатеринбурге Audi сбила девятилетнюю девочку, которая перебегала проезжую часть

Фото: отдел пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге минувшим вечером, в районе улицы Шефской, произошло серьезно ДТП, в котором пострадала маленькая девочка. Она перебегала проезжую часть в неположенном месте, вдали от пешеходного перехода. 27-летний водитель Audi ехал по Шефской и не успел затормозить – ребенок попал под колеса машины.

Мама девочки рассказала, что в тот день она отправилась в гости к однокласснице. Возвращаясь домой, она решила таким образом сократить путь.

- Водитель рассказал, что ехал со скоростью 50 км/час. Неожиданно справа выбежала девочка. Водитель применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось, удар пришелся правой стороной машины, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Ребенка госпитализировали в больницу, медики ее осмотрели и констатировали перелом голени со смещением. В ГИБДД Екатеринбурга отмечают, что в рамках проведения дознания будут проведены экспертизы и составлены административные материалы.